В России планируют массово перевести заключение сделок с недвижимостью в режим онлайн. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика». Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон, пишут «Известия» .

«Допустимость электронной формы договора ранее вызывала споры, поскольку Гражданским кодексом РФ предусмотрено составление единого документа при заключении сделок купли-продажи или дарения недвижимости, в то время как в электронной форме технологически формируется несколько документов. В предлагаемой редакции законопроекта прямо указано, что единый документ может быть электронным», — сказали изданию в Минэкономразвития.



В ведомстве также добавили, что «учитывая особую социальную значимость сделок купли-продажи и дарения недвижимости, для электронной формы таких сделок предусмотрено обязательное подписание усиленной квалифицированной электронной подписью сторон либо нотариуса», если он выступает посредником. Кроме того, сохраняются все уже существующие законодательные требования по дальнейшей государственной регистрации перехода права на квартиру или дом в Едином государственном реестре недвижимости, добавили в министерстве.

Пилот по электронным договорам планируется провести в рамках проекта долгосрочной аренды жилья, пояснил замглавы Минстроя Андрей Чибис. По его словам, такой сервис в рамках проекта «Умный город» даст возможность снять квартиру онлайн и получить при этом необходимые гарантии и полномочия, в том числе по регистрации по месту жительства.



Это должно помочь выявить возможные риски перед распространением новшества на куплю-продажу.

