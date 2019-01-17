Сбербанк и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» проанализировали потребительское поведение россиян в новогодние каникулы. Расходы в период с 29 декабря 2018 года по 7 января 2019 года включительно составили 1,1 трлн рублей, сообщает Сбербанк.

В среднем россиянин, рассчитываясь безналично, потратил за праздники 16,1 тыс. рублей. Впервые за четыре года эта сумма увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Структура «новогодних» трат претерпевает заметные изменения. Все чаще, покупая продукты, россияне отдают предпочтение небольшим продуктовым магазинам. Хотя в супермаркетах граждане страны по-прежнему оставляют почти треть всего праздничного бюджета. Не популярно в новогодние каникулы приобретение одежды и обуви. На такие покупки приходится всего 8,4% новогодних трат», — указывается в исследовании.

В сегменте фастфуда средний чек практически не изменился, а в кафе и ресторанах россияне потратили больше средств. Средний чек здесь увеличился на 5% и составил 1 300—1 350 рублей. Лидерами по размеру счета в заведениях общепита стали Омская, Свердловская и Нижегородская области. Москва и Санкт-Петербург в топ-пятерку не попали.

В категории «гостиницы и отели» средний чек увеличился на 13%. В Сбербанке уточняют, что рост трат связан не со стоимостью номеров: постояльцы отелей потратили в два раза больше, чем годом ранее, на активный отдых и спа.

Также авторы исследования обращают внимание на обширную географию поездок и, соответственно, трат россиян в новогодний период. В 2019 году трансакции по картам Сбербанка проводились в 169 странах, в том числе в Зимбабве, на Арубе, Островах Кука и в других экзотических местах.



Что касается самых популярных стран для новогоднего отдыха, то предпочтения россиян за последние несколько лет заметно изменились. Значительный рывок совершила Грузия: она занимает пятое место в рейтинге основных направлений поездок, хотя еще в 2016 году находилась на 17-м. Существенно возросла популярность Испании и Италии: они также вошли в топ-пятерку. Лидером рейтинга осталась Белоруссия.

