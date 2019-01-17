Генеральный директор крупной биржи Binance Чанпэн Чжао и генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл в Twitter прокомментировали взлом новозеландской площадки Cryptopia, объяснив способы хранения криптоактивов.

По словам Чанпэна Чжао, есть несколько видов хранения средств, сообщает РБК .

«Хранение монет самостоятельно. Вы сами боретесь с хакерами, защищаете себя от потери кошелька. Компьютеры ломаются, USB может потеряться.

Хранение на бирже. Необходимо использовать только самые надежные и проверенные площадки. Или перейти на DEX (децентрализованную биржу, — прим. ред.)», — написал Чанпэн.

При этом Джесси Пауэлл напомнил, что децентрализованные биржи — не панацея, они также могут быть опасны для пользователей.

«Пожалуйста, не храните на биржах (включая Kraken) больше криптовалюты, чем вам нужно для торговли. Используйте Ledger и Trezor (аппаратные кошельки), DEX — не панацея, посмотрите на The DAO. Открытый исходный код говорит лишь о том, что эксплойты будут обнаружены раньше (вероятно, нехорошими парнями)», — ответил Пауэлл.