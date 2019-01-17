Российские абоненты сотовой связи почти 11 млн раз успешно воспользовались услугой смены оператора с сохранением номера (MNP, mobile number portability). Об этом рассказал в интервью ТАСС на Гайдаровском форуме глава Россвязи Олег Духовницкий.

Услуга MNP была запущена в России 1 декабря 2013 года. «Общее количество перенесенных номеров в ближайшее время превысит отметку в 11 миллионов. Можно сказать, что интерес к услуге сохраняется, и имеется устойчивая динамика к увеличению ее популярности из года в год», — сказал он.

Духовницкий отметил, что с каждым годом растет как количество заявок, так и число перенесенных абонентских номеров. «Например, в 2016 году количество заведенных заявок составило 3,9 миллиона, в 2017 году — 5 миллионов, а в 2018 году — около 7,2 миллиона. Количество перенесенных номеров в 2016 году составило 2,3 миллиона, в 2017 году — 2,7 миллиона, а в 2018 году — около 3,5 миллиона», — пояснил глава Россвязи. Интерес к этой услуге сохранится и в 2019 году, ожидает он.