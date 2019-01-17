Расходы россиян в декабре 2018 года оказались самыми высокими за четыре года, но по сравнению с предыдущим годом расходы россиян выросли всего на 1,6%, что вывело «очищенные» от инфляции расходы на самый низкий уровень за те же последние четыре года. Об этом в своем исследовании сообщает холдинг «Ромир».

По сравнению с ноябрем 2018 года повседневные расходы выросли на 13,2%.

«Общие повседневные расходы россиян в декабре номинально оказались самыми высокими за все годы наблюдений. Они выросли на 13,2% относительно ноября и на 1,6% по сравнению с декабрем 2017 года. Таким образом, комментарии относительно превышения месячной инфляции, которую Росстат рассчитал в размере 0,8%, представляются излишними», — говорится в исследовании.

Однако, как отмечают эксперты, в разрезе года рост расходов более чем в 2,5 раза уступил размеру накопленной за год инфляции в 4,3%.

Размер среднего чека за месяц вырос сразу на 18%, или почти на 100 рублей по сравнению с ноябрем. По данным Росстата, цены на продукты увеличились в среднем на 1,7%.