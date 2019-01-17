Полицией задержан подозреваемый в хищении с банковских карт почти 6 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД.

«Сотрудниками УМВД России по Курской области в Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в серии интернет-мошенничеств, совершаемых путем перевода средств с банковских карт потерпевших», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, «злоумышленник путем подбора цифр номеров телефонов рассылал гражданам спам-сообщения с информацией о том, что их банковские карты заблокированы. Для разблокировки необходимо позвонить якобы оператору финансового учреждения по указанному в СМС номеру. Из сотни граждан, получивших сообщения, несколько человек, действительно, оказывались клиентами указанного в сообщении банка. Они перезванивали на указанный номер и сообщали реквизиты банковской карты и цифры кода. Используя эти данные, подозреваемый переводил деньги на подконтрольные ему счета».

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). В настоящее время установлено 49 пострадавших, причиненный им ущерб составил в общей сложности около 6 млн рублей».



Подозреваемый, 41-летний мужчина, был задержан полицейскими на съемной квартире. Там же обнаружены специальное оборудование и десятки сим-карт, с которых совершались звонки. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложен арест, изъяты автомобиль и крупная сумма денежных средств в порядке обеспечения гражданского иска потерпевших по уголовному делу.