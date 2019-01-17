В 2018 году прокуратура в Татарстане пресекла 1859 нарушений прав предпринимателей, сообщил глава надзорного ведомства Илдус Нафиков.

«Пресечены 1859 нарушений прав предпринимателей. Исключены около 2 тыс. необоснованных проверок. Полторы тысячи должностных лиц привлечены к ответственности. Отменено 11 постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей», — цитирует его TatCenter .

По словам прокурора РТ, в республике зафиксирована тенденция сокращения списочной численности работников малых предприятий.

«За год численность работающих на малых, средних и микропредприятиях сократилась почти на 15 тыс. человек. Это огромная цифра. На 1000 человек меньше стало работать в Нижнекамске, Зеленодольске, на 700 в Елабуге и Мамадыше, на 300 в Буинске и Тюлячах. Не может улучшение делового климата и повышение экономической эффективности сопровождаться таким падением занятости», — констатировал Нафиков и поручил прокурорам на местах проанализировать цифры.

Глава надзорного ведомства также потребовал выяснить, «почему до сих пор не удалось исключить практику необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности за впервые совершенные правонарушения». Наиболее часто, по его словам, незаконные решения выносились сотрудниками Роспотребнадзора и Росреестра.