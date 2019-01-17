ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году на 140 тыс. баррелей в сутки — до 11,49 млн баррелей, следует из январского отчета ОПЕК.

Российские нефтяные компании увеличат добычу за счет развития новых проектов. Рост добычи нефти и газового конденсата будет происходить на таких проектах, как «Уват» («Роснефть»), «Восточно-Сибирский» («Роснефть»), «Ванкорнефть» («Роснефть»), «Мессояха» (совместный проект «Роснефти» и «Газпром нефти») и «Ямал СПГ» («Новатэк»).

При этом в рамках решения ОПЕК+, принятого в декабре прошлого года, Россия в первой половине 2019-го снизит добычу до 11,47 млн баррелей в сутки.