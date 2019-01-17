За 2018 год крипто-процессинговому сервису Bitpay удалось обработать трансакции на более чем 1 млрд долларов благодаря подключению к его сервисам большого числа новых клиентов, в том числе Dish Networks, HackerOne и американского штата Огайо.

Также по B2B-направлению Bitpay выросла выручка на 225% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Ttrcoin . Компания объясняет это тем, что множество юридических фирм, поставщиков решений для хранения данных и IT-вендоров заинтересовались работой с биткоином.

Компания Bitpay также заявила, что в прошлом году ей удалось существенно снизить число ошибок при совершении платежей – в долларовом выражении доля таких ошибок упала от 8% до менее чем 1%.

По словам CEO Bitpay Стивен Пэира, сотрудничающие торговые точки заметили большую разницу, когда интегрировали платежный протокол и теперь они могут принимать платежи в биткоинах без каких-либо проблем с поддержкой.