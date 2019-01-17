Объем переводов физлиц за рубеж в III квартале стал рекордным с начала 2016 года, пишут «Известия». Россияне перечислили в другие страны 12,3 млрд долларов, из них 8,5 млрд — в дальнее зарубежье, 3,8 млрд — в страны СНГ. Всего за январь — сентябрь прошлого года за границу ушло 34,5 млрд долларов — это на 8,5% больше, чем годом ранее. Данные за IV квартал пока не опубликованы.

По данным ЦБ, большую часть денег вывели резиденты — то есть те, кто живет в России и платит здесь налоги. Только в III квартале они перечислили за рубеж 9,3 млрд долларов, из которых 4,3 млрд — на свои зарубежные счета или близким родственникам. Еще 1,1 млрд пришелся на безвозмездные платежи (алименты, пенсии, благотворительность), 516 млн — на покупку товаров, 375 млн отдали за услуги. Оставшиеся 3 млрд долларов, по статистике ЦБ, отправлены на прочие цели. Еще 3 млрд долларов из России вывели нерезиденты.

За год изменился перечень стран, в которые из России отправляют деньги. Так, переводы в Швейцарию выросли на 62,7% (до 2,5 млрд долларов), в Австрию — на 33,1% (до 229 млн), в Израиль — на 31,6% (до 125 млн), во Францию — на 24,1% (139 млн). США в качестве адресата за год с четвертого места поднялись на второе — плюс 20,4% и 661 млн долларов переводов только за III квартал. Китай, напротив, со второго места упал на девятое (минус 62,8%, до 233 млн долларов). Теряет популярность и Кипр — перечисления сюда снизились на 30,9% и составили 271 млн долларов.



Бегство денег в Швейцарию, Австрию, Израиль, Францию и США по времени совпало с объявленными правительством планами по дедолларизации экономики: граждане хотят защитить валютные накопления и выбирают, по их мнению, надежные страны, отмечают эксперты. Регулятор уже рекомендовал банкам усилить контроль за трансграничными переводами без открытия счета — этим злоупотребляют предприниматели, чтобы избежать валютного контроля. Объемы их деятельности ЦБ не раскрыл.