Банк России 17 января принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об АО «Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» (МФК «Городская сберкасса»). Решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных актов, поясняется в сообщении регулятора.

В числе допущенных компанией нарушений указаны:

  • несоблюдение минимально допустимого числового значения экономического норматива достаточности собственных средств по состоянию на шесть дат 2018 года;
  • превышение максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков и максимального размера риска на связанное с компанией лицо (группу лиц) по состоянию на 31 января 2018-го;
  • нарушение порядка расчета экономического норматива максимального размера риска на связанное лицо (группу лиц) на указанную дату;
  • неоднократное в течение года представление существенно недостоверных отчетных данных: так, компания представила сведения о соблюдении максимального размера риска на связанное лицо (группу лиц), в то время как ЦБ установил факт несоблюдения этого норматива по состоянию на ряд отчетных квартальных дат. Как следует из материалов ЦБ, в отчетности были сведения об отсутствии выданных компанией микрозаймов при установлении регулятором факта выдачи таких микрозаймов по состоянию на 31 марта и 30 июня 2018 года, а также сведения о выданных микрозаймах при установлении факта отсутствия выдачи по состоянию на 31 декабря 2017 года;
  • представление отчетов о микрофинансовой деятельности МФК на ряд отчетных квартальных дат с нарушением требований;
  • представление отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за IV квартал 2017 года с нарушением требований;
  • осуществление бухгалтерского учета с нарушением требований;
  • взимание вознаграждения за исполнение обязанностей, возложенных на компанию нормативными правовыми актами (за рассмотрение заявления об изменении срока возврата суммы займа по договору потребительского займа);
  • осуществление расчета амортизированной стоимости по договорам займа по состоянию на 31 марта и 30 июня 2018 года с нарушением требований;
  • неоднократное в течение года уменьшение размера собственных средств (капитала) компании до уровня ниже минимального значения.