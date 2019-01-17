Банк России 17 января принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об АО «Микрофинансовая компания «Городская сберегательная касса» (МФК «Городская сберкасса»). Решение принято в связи с неоднократным в течение года нарушением компанией требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных нормативных актов, поясняется в сообщении регулятора.

В числе допущенных компанией нарушений указаны: