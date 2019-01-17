Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата.

«Это распоряжение правительства, которое утверждает план мероприятий по трансформации делового климата", — заявил он на заседании правительства.

Медведев напомнил, что сейчас есть задача по доведению доли инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте до 25%, эти деньги должны пойти на модернизацию и технологическое обновление промышленности. «Но и, конечно, для нас очень важно стимулировать деловую среду, мы все время об этом говорим, когда упрощены процедуры, когда сняты нормативные ограничения по различным документам», — уточнил глава правительства.

Он подчеркнул, что утвержденный план мероприятий должен упростить процесс открытия нового бизнеса. «Этот план продолжает работу, которая проводилась в рамках так называемых дорожных карт Национальной предпринимательской инициативы. За последние годы 12 инициатив были завершены, причем в общем достаточно неплохо», — сказал Медведев.

«Теперь мы переходим на новый этап. Единый план мероприятий по деловому климату охватывает также 12 направлений: от технологичного присоединения к инженерным сетям до градостроительной деятельности, до таможенного администрирования и завершения реформы контроля и надзора», — отметил премьер.