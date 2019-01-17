Платежный сервис Mastercard планирует запретить автоматическую оплату подписок на онлайн-сервисы после окончания пробного периода. Об этом сообщается в блоге платежной системы.

Новые правила требуют от сервиса получать одобрение держателя карты на оплату услуг по окончании пробного периода. Продавцы должны будут отправить владельцу карты для осуществления каждого последующего платежа СМС-сообщение или сообщение по электронной почте, содержащее квитанцию и инструкции, как отказаться от услуги.

«Новые правила позволят повысить прозрачность (продажи услуг сервисов. — Прим. ред.) и обеспечить держателям карт удовлетворительный опыт», — отметили в Mastercard.

Для держателей карт также распространяется политика «нулевой ответственности», защищающий от несанкционированных трансакций и покупок. Если держатель карты подозревает, что трансакция была мошеннической, он может обратиться в банк за дополнительной информацией.

В сообщении платежной системы не указывается, когда новые правила вступят в силу.