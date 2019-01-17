Американская майнинговая компания Giga Watt перекрыла подачу электроэнергии на свои объекты и приостановила деятельность, сообщил пользователь JP в официальном чате в Telegram. При этом пользователи смогут до марта вывести криптовалютные средства с кошельков через панель управления на сайте Giga Watt.

Согласно заявлению, все пользователи должны получить электронные письма, в которых будет содержаться информация об их майнинговом оборудовании, но некоторые клиенты могут остаться в неведении, поскольку компании предположительно запрещено раскрывать полную информацию в связи с текущими судебными разбирательствами.

Как напоминает ForkLog , в ноябре Giga Watt подала документы о банкротстве в суд Восточного округа Вашингтона. Общая сумма обязательств, по некоторым оценкам, может доходить до 50 млн доларов. При этом активы компании тогда оценивали лишь в 50 тыс. долларов.