Политика Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют противоречит национальным интересам страны, заявил республиканец Джордж Незеркетт, который в 1995-2005 годах представлял штат Вашингтон в американском Конгрессе.

По его словам, у SEC нет никаких оснований для того, чтобы трактовать какие-либо криптовалюты как ценные бумаги, а современное законодательство о ценных бумагах, которое есть в США, безнадежно устарело.

При этом недопустимо, чтобы криптовалютный бизнес в США продолжал находиться в неведении, какие криптовалюты и токены SEC считает ценными бумагами, если ведомство все же предпочтет неверную тактику по отношению к цифровым активам, сообщает Coinlife .

Также представитель Демократической партии от штата Флориды в Конгрессе США Дэррен Сото, заявил, что «законы о ценных бумагах являются слишком строгими, так что их применение к активам, которые на самом деле не являются ценными бумагами, наносит вред американскому рынку».