Суммарная стоимость токенов, которые организаторы известных ICO-проектов оставили себе для покрытия операционных издержек и вознаграждения разработчиков, составляет 24,2 млрд долларов, говорится в исследовании криптобиржи BitMEX совместно с порталом TokenAnalyst.

Изучив архив переводов токенов с кошельков ICO-команд, исследователи пришли к выводу, что реализованная прибыль от продажи таких токенов могла равняться 1,5 млрд долларов с оговоркой, что часть токенов, возможно, так и не была продана или покинула кошельки по иным причинам, сообщает ForkLog .

Также исследователи подчеркнули, что их отчет основан на анализе трансакций с учетом биржевой цены токенов, а не на документах и ​​политиках отдельных проектов, что может обусловить неточность данных.

По их словам, часть токенов была обнаружена на кошельках криптобирж, однако выяснить, были ли они проданы или уплачены в качестве комиссии за листинг, не представляется возможным.