Институциональные инвесторы, являющиеся клиентами поставщика решений для безопасного хранения криптовалют BitGo, смогут обменивать свои криптовалютные активы, не переводя их на биржу. Это станет возможным благодаря сотрудничеству компании с внебиржевой платформой Genesis Global Trading, которая возьмется за исполнение заявок клиентов BitGo и освободит их от необходимости открывать новые счета.

Как сообщает Ttrcoin , это сотрудничество позволит трейдерам осуществлять сделки с той же скоростью, к которой они привыкли, торгуя на рынках традиционных активов.

Также институциональные клиенты BitGo смогут получать информацию о ценах активов в реальном времени, заключать сделки и перемещать связанные с ними активы, находящиеся в холодном кошельке, не взаимодействуя с приватными ключами.