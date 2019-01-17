За пользование сервисом дополнительная комиссия взиматься не будет.
Институциональные инвесторы, являющиеся клиентами поставщика решений для безопасного хранения криптовалют BitGo, смогут обменивать свои криптовалютные активы, не переводя их на биржу. Это станет возможным благодаря сотрудничеству компании с внебиржевой платформой Genesis Global Trading, которая возьмется за исполнение заявок клиентов BitGo и освободит их от необходимости открывать новые счета.
Как сообщает Ttrcoin, это сотрудничество позволит трейдерам осуществлять сделки с той же скоростью, к которой они привыкли, торгуя на рынках традиционных активов.
Также институциональные клиенты BitGo смогут получать информацию о ценах активов в реальном времени, заключать сделки и перемещать связанные с ними активы, находящиеся в холодном кошельке, не взаимодействуя с приватными ключами.
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