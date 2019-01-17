Фондовая биржа Таиланда (SET) намерена обратиться за лицензией оператора биржи цифровых активов в министерство финансов страны, чтобы открыть новую торговую площадку.

По словам председателя Ассоциации компаний в сфере ценных бумаг и вице-председателя совета директоров SET Паттеры Дилокрунгтирапоп, таким образом биржа хочет попытаться «поймать растущий инвестиционный тренд», связанный с цифровыми активами. Также компании, сотрудничающие с SET, планируют обратиться за лицензиями брокеров-дилеров, чтобы иметь возможность торговать цифровыми активами на новой бирже, сообщает Ttrcoin .

SET может получить преимущество перед прочими лицензированными биржами цифровых активов благодаря собственным «крупным капиталам и оказываемому ей доверию, пояснила Паттера.

«Мы не торопимся врываться в криптовалютное пространство, поскольку продолжаем работать по собственным ключевым направлениям, а цифровые активы для нас являются лишь одной из нескольких сфер, где мы можем применить свою торговую платформу. На текущем этапе фирмы из сферы ценных бумаг ожидают, пока SET обратится за лицензией. Мы рассчитываем на то, что цифровые активы будут расти в будущем по мере того, как инвесторы все больше будут разбираться в них», - добавила она.