За год доля карт российской платежной системы «Мир» в оборотах по картам выросла с 15,7 до 25,4%, по числу операций доля «Мира» выросла с 17 до 30%. Об этом свидетельствуют данные «Мультикарты», которая обрабатывает операции в большинстве банкоматов и торговых точек банков группы ВТБ.

Для исследования сравнивались операции россиян в терминалах и банкоматах в период январских праздников в 2018 и 2019 годов.

«Мы действительно видим, что карты «Мир» в оборотах наших клиентов уже сейчас занимают существенную долю, в основном за счет того, что ими активно пользуются госслужащие», — сказал «Ведомостям» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Цифр он не привел, пресс-служба банка тоже.

Российские банки, по данным на ноябрь 2018 года, выпустили 50 млн карт «Мир», рассказывал гендиректор Национальной системы платежных карт (оператор «Мира») Владимир Комлев. На конец III квартала 2018-го в России было 268 млн карт — таким образом, доля национальных карт в общей эмиссии составляет 18%.



Главной причиной увеличения доли карт «Мир» стали большие темпы их эмиссии российскими банками и их прием во всех POS-терминалах, говорит гендиректор «Мультикарты» Кирилл Свириденко: «У карт «Мир» есть большой потенциал, и через несколько лет их доля может достичь 50%, а если будет внедрена удобная токенизация (используется, в частности, при оплате смартфонами), то и больше».



Представители Visa и Mastercard сказали лишь, что приветствуют конкуренцию.