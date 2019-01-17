Победить коррупцию в России только с помощью одной цифровизации не получится, эту проблему не решить с помощью внедрения технологий во все сферы жизни. Такое мнение высказал глава «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу «Россия 1».

В среду в ходе Гайдаровского форума глава Сбербанка Герман Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России. По его мнению, «если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать как явление».

«Я думаю, что в этом есть содержание, потому что, действительно, когда люди приходят в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и без всякого обхода 15 министерств и чиновников сдают документы, которые потом автоматически попадают в базу данных этих министерств, — это точно снижение коррупции. В этом смысле я с Германом Грефом согласен. Но, к сожалению, я не до конца с ним соглашусь, потому что в моем понимании глубина залегания этой проблемы, уровень разложения экономики... гораздо глубже, чем то, что можно просто исправить с помощью цифровизации», — сказал Чубайс.

Он добавил, что цифровизация — важный и полезный процесс, «но точно не панацея от всех наших бед».