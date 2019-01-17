Часть пропавших ранее на этой неделе с новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia средств была обнаружена на возглавляемой им площадке, после чего была успешно заблокирована, написал в своем блоге на Twitter CEO Binance Чанпэн Чжао.

«Только что проверил, нам удалось заморозить часть средств. Я не понимаю, почему хакеры постоянно отправляют [монеты] на Binance. Соцсети реагируют очень быстро, и нам не составляет труда заморозить средства. Это очень рискованные для них [хакеров] маневры», — цитирует ForkLog Чжао.

Пользователи обратили внимание на хронологию событий, предположив, что кража примерно 14 млн долларов (о такой сумме предварительно идет речь) в ETH и токенах ERC-20 могла быть инициирована изнутри. Не исключается при этом и так называемый экзит-скам – попытка руководства или кого-то из сотрудников присвоить средства пользователей.