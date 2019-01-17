Минфин РФ во вторник, 15 января, купил валюту на внутреннем рынке на 15,6 млрд рублей, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора» .

Ранее стало известно, что министерство в период с 15 января по 6 февраля 2019 года закупит валюту на сумму 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки составит 15,6 млрд рублей в эквиваленте.

Банк России 23 августа 2018 года объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018-го «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», а позже принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.

В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».

В середине декабря 2018 года Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. «Решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — пояснял регулятор.



Уточнялось, что решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре заявила, что Банк России примет решение о распределении отложенных покупок валюты для Минфина после 15 января и оно не будет зависеть от уровня обменного курса. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.