Операции Банка России по покупке валюты в рамках бюджетного правила были приостановлены в августе 2018-го и возобновились с 15 января.
Минфин РФ во вторник, 15 января, купил валюту на внутреннем рынке на 15,6 млрд рублей, свидетельствуют последние данные сводки ЦБ РФ «Факторы формирования ликвидности банковского сектора».
Ранее стало известно, что министерство в период с 15 января по 6 февраля 2019 года закупит валюту на сумму 265,8 млрд рублей. Ежедневный объем покупки составит 15,6 млрд рублей в эквиваленте.
Банк России 23 августа 2018 года объявил, что не будет покупать валюту в рамках бюджетного правила до конца сентября 2018-го «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков», а позже принял решение продлить приостановку покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила до конца декабря 2018-го.
В Минфине тогда поясняли, что «с учетом принятого Банком России решения не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила конвертация указанных средств... будет проводиться путем покупки иностранной валюты Федеральным казначейством у Банка России без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке».
В середине декабря 2018 года Банк России принял решение возобновить регулярные покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15 января 2019 года. «Решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — пояснял регулятор.
Уточнялось, что решение об отложенных в 2018 году покупках иностранной валюты на внутреннем рынке будет приниматься после возобновления регулярных покупок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в декабре заявила, что Банк России примет решение о распределении отложенных покупок валюты для Минфина после 15 января и оно не будет зависеть от уровня обменного курса. Отложенные покупки могут быть осуществлены постепенно в течение 2019 года и последующих лет.
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