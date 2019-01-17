Незначительное повышение ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года стабилизировало рынок и позитивно отразилось на экономике, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на X Гайдаровском форуме.

«Сентябрьское и декабрьское решения Банка России способствовали путем снижения рисков финансовой стабильности, стабилизации ситуации на финансовых рынках и, соответственно, сыграли в плюс для экономики в целом», — прокомментировал он.

Он также спрогнозировал, что в 2020 году инфляция будет на уровне 4%.



На последнем в 2018 году заседании совета директоров ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75%.