Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в 2018 году оказался самым высоким за всю историю наблюдений, а чистый отток капитала из частного сектора (чистое кредитование нерезидентов) вырос на этом фоне более чем в 2,5 раза и достиг 67,5 млрд долларов, свидетельствует опубликованная Банком России в четверг «Оценка ключевых агрегатов платежного баланса Российской Федерации в 2018 году» .

По оценке ЦБ, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достиг самого высокого значения за весь период наблюдений — 114,9 млрд долларов. Определяющим в динамике текущего счета был торговый баланс — положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с 2017 годом в 1,7 раза, до 194,4 млрд долларов. В составе торгового баланса заметно увеличились стоимостные объемы экспорта топливно-энергетических товаров на фоне улучшения международной ценовой конъюнктуры, в то время как рост товарного импорта замедлился главным образом за счет сокращения ввоза товаров во второй половине года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Одновременно уменьшился совокупный отрицательный вклад других компонентов счета текущих операций.

Рост профицита текущего счета платежного баланса обусловил увеличение чистого кредитования остального мира частным сектором и накопление международных резервов, указывает регулятор.

В частности, положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами составило 67,5 млрд долларов (25,2 млрд в 2017 году). Как разъясняется в материалах ЦБ , положительное сальдо финансовых операций частного сектора соответствует чистому кредитованию, отрицательное — чистому заимствованию.

Напомним, в марте прошлого года Центробанк сообщал, что чистый вывоз капитала из России частным сектором в 2017 году составил 24,8 млрд долларов. Первоначальная оценка , опубликованная в январе год назад, была выше — 31,3 млрд.

«В прошедшем году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок в рамках бюджетного правила. В отличие от ситуации 2016—2017 годов рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств», — отмечается в сегодняшнем сообщении.



В конце прошлого года ЦБ изменил терминологию в статистике внешнего сектора, начав вместо понятия «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» использовать термин «финансовые операции частного сектора».