Пара доллар/рубль пробила многодневную поддержку на отметке 66,80 руб., опустившись до 66,24 рубля, констатирует аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Уровень 66,05 рубля является для меня важной поддержкой. Если он не устоит, то идем тестировать ключевую поддержку на отметке 64,90 рубля за доллар США, которая формировалась два месяца (октябрь и ноябрь). Если пойдум к ней, то можете забыть про негативные новости для рубля. Участники рынка их проигнорируют. Они будут закрывать свои длинные позиции, чтобы не получить убыток от инвестиций», - комментирует Антонов и добавляет, что в первой половине дня от пары доллар/рубль ожижаются колебания в диапазоне 66,25 – 66,50 рубля, а цель по евро остается на уровне 75,27 рубля.

По словам руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, инвесторы откликаются скорее на высокий спрос на ОФЗ, чем на покупки валюты Минфином, которые, вероятнее всего, осуществляются крайне осторожно.

«Можно предположить, что локальное укрепление рубля будет происходить только на фоне спроса на ОФЗ. Если он ослабнет, то и рубль окажется под давлением», - прогнозирует эксперт.

«На горизонте ближайших торговых сессий в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл. Фундаментально рубль по-прежнему недорог, но для дальнейшего укрепления желательно увидеть продолжение улучшения риск-аппетита на глобальных рынках», - поясняет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.