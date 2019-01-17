Ethereum, возможно, продолжит дешеветь в ближайшее время, предположил аналитик NewsBTC Аяш Джиндал. Криптовалюта не смогла удержаться выше отметки в 127 долларов, после чего ее цена начала снижаться и теперь она находится ниже уровня сопротивления в 125 долларов.

По словам аналитика, ее стоимость может опуститься ниже отметки в 120 долларов, а главный уровень поддержки в таком случае составит 113 долларов, сообщает РБК .

Для изменения тренда курс альткоина должен подняться выше отметки в 127 долларов, после чего он сможет достичь зоны в 130-135 долларов, объяснил специалист.