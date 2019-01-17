С января прошлого года волатильность первой криптовалюты снизилась на 98%, отмечает аналитик CoinDesk Markets Омкар Годбоул. Так, если 16 января 2018 года этот показатель составил 3 468 долларов, то год спустя — всего 61 доллар.

При этом суточная волатильность в течение прошлого года снизилась с 9,1% до 3,6%, хотя 16 декабря 2018 года составляла порядка 26%, сообщает ForkLog .

В абсолютном выражении максимальная суточная волатильность в первом квартале составила 973 долларов, а в последующих: 345, 245 и 195 долларов соответственно. В начале 2019 года этот показатель также не превышал 200 долларов, а 12 января достиг минимального значения в 45,17 доллара.

По мнению аналитика, вскоре биткоин покинет диапазон 3500-3700 долларов в пользу медведей.