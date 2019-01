Награждение лауреатов премии Best Trade Finance Providers 2019 состоялось сегодня в Лондоне в рамках межбанковского форума «BAFT Europe Bank to Bank Forum».

«Эта награда означает для нас признание мирового финансового сообщества. Год от года мы делаем продукты торгового финансирования Альфа-Банка удобнее для наших клиентов: развиваем удаленные каналы, оптимизируем внутренние процессы, выстраиваем эффективную инфраструктуру работы с зарубежными банками. Мы рады, что наши клиенты и рынок это ценят. То, что Альфа-Банк – вновь лучший, подтверждает, что мы эффективно и профессионально реагируем на все актуальные глобальные рыночные вызовы», — отметил руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Андрей Чулак.

«Лауреаты нашей премии в сфере финансирования торговли всегда чувствуют рынок. Они предоставляют своим клиентам рекомендации и решения, направленные на снижение рисков и достижение успеха в международной торговле», — подчеркнул издатель и директор Global Finance Джозеф Джиаррапуто.

Редакционный совет издания выбрал победителей, опираясь на мнения и рекомендации отраслевых аналитиков, корпоративных руководителей и экспертов по технологическим вопросам. В числе критериев выбора: объем операций, глобальный охват, обслуживание клиентов, конкурентное ценообразование, инновационные технологии. С результатами исследования можно ознакомиться в февральском выпуске журнала Global Finance.

Альфа-Банк занимает одну из ведущих позиций на мировом рынке Trade finance, являясь крупнейшим в России частным финансовым институтом. Существенный размер капитала позволяет Альфа-Банку работать с крупнейшими клиентами, удовлетворяя их потребности в объемах финансирования, технологичности и конкурентной стоимости услуг.

В 2018 году Альфа-Банком было реализовано около 1300 сделок торгового финансирования в более чем 50 странах мира. Банк имеет развитые партнерские взаимоотношения с крупнейшими международными партнерами, в числе которых Commerzbank AG, ING Bank, HSBC Bank, Credit Suisse AG, Citibank, The Export-Import Bank of Korea, Bank of New York Mellon, SMBC, ICBC и многие другие глобальные финансовые организации.