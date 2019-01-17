Акции компании Олега Дерипаски «Русал» на Московской бирже выросли на 4% на старте торгов на фоне новостей из США, где сенат не смог провести резолюцию против снятия санкций с компаний Олега Дерипаски. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

На 10:01 мск стоимость акции составила 30,92 рубля, поднявшись на 4,13% по сравнению с предыдущим закрытием. Также, согласно данным торгов, на момент открытия в 10:00 мск стоимость акций достигала 32,65 рубля.

Ранее сообщалось, что акции «Русала» демонстрируют рост и на Гонконгской бирже. При открытии торгов в четверг ценные бумаги алюминиевого гиганта прибавили в весе 6,94%.

Резолюция по блокировке снятия санкций против российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в среду не прошла процедурное голосование в сенате конгресса США.