Установлено местонахождение женщины, безвестно пропавшей из банка в центре Москвы, по предварительным данным, противоправных действий в отношении нее не совершалось, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее источник сообщал, что гражданский муж заявил о пропаже женщины из отделения банка в Москве после того, как она сняла с депозита 5,8 млн рублей от продажи квартиры.

«Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям местонахождение женщины установлено, она будет доставлена в следственный отдел для допроса. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении женщины не совершалось», — сказала собеседница агентства.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что причиной инцидента мог послужить конфликт между женщиной и ее гражданским мужем.