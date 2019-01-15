Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал главные технологические тренды на ближайшие годы. Среди них: очки с выходом в Интернет, цифровой аватар и автомобили, напечатанные на 3D принтере.

«Сегодня все мы пока всего лишь следим и мониторим технологические тренды. Мы можем пока похвастаться, что мы определяем эти глобальные технологические тренды. Про некоторые из этих трендов на ближайшие два, три, пять лет хотел бы сказать. В 2022 году с большой вероятностью появятся автомобили, которые будут полностью напечатаны на 3D принтере. К 2023 году 10% всех очков с большой вероятностью будут подключены к Интернету. К 2023 году у 80% людей появится цифровой аватар в цифровом мире. Первые налоги будут собраться уже с использованием технологии блокчейн уже в 2022— 2023 годах. К 2025 году 30% аудиторских проверок будет делаться искусственным интеллектом. К этому же году 10% автомобилей может управляться без водителя. В 2026 году с большой вероятностью в совете директоров крупнейших компаний будет по одному роботу, он будет помогать принимать решения. К 2026 году появятся города без светофоров. Искусственный интеллект будет сам определять, куда направлять машину. Но и чуть дальше, в 2030 году, 10% мирового ВВП будет храниться с помощью технологии блокчейн», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.

При этом Кузнецов отметил, что в Сбербанке мониторят эти тренды, следят за ними, но вряд ли могут похвастаться тем, что попадают в этот перечень как лидеры или инициаторы, которые определяют эти тренды.

