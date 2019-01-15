Три законопроекта о регулировании криптовалютного рынка в России могут быть приняты парламентом во втором и третьем чтениях в феврале. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на X Гайдаровском форуме.

Законопроекты «О цифровых правах», «О цифровых финансовых активах» и «О краудфандинге» были приняты в первом чтении в мае 2018 года. В них прописаны основные понятия, затрагивающие криптовалютный рынок и права на виртуальные активы.

«Документы мы отправили по всем трем в ГПУ (Государственно-правовое управление администрации президента. — Прим. ред). По цифровым активам положительное решение есть, там кое-что мы докрутим по предложениям Росфинмониторинга, поскольку решение FATF было сделано. Но это не принципиально, это все решаемо. По Гражданскому кодексу и по инвестплатформам буквально на днях получили ответы, я думаю, что там есть замечания, но эти замечания реализуемы по завершении работы январской. Соответственно, я на февраль рассчитываю. Думаю, уже железно мы примем», — отметил Аксаков.