«Яндекс.Деньги» запустили в магазинах «Связной» офлайн-продажу своих пластиковых-карт «Я.Кард» категории Mastercard World, которые позволяют оплачивать покупки в интернете и магазинах, в том числе бесконтактно, а также снимать наличные в любых банкоматах по всему миру, получать кешбэк и бонусы по акциям Mastercard.

Как сообщает Rusbase , по словам руководителя департамента развития продуктов «Яндекс.Денег» Аллы Савченко, сейчас трехлетнее обслуживание карточки стоит 300 рублей, однако при покупке «Я.Кард» в «Связном» эта сумма снизится до 200 рублей. При этом во время оформления карты можно сразу пройти идентификацию в «Яндекс.Деньгах».