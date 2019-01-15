Правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение (СМП), следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Ведомости».

Документ разработали Минкомсвязи и Центробанк, рассказал директор департамента развития электронного правительства министерства Алексей Горобцов и подтвердил представитель ЦБ.

«Извещение о ДТП в электронной форме, содержащей простую электронную подпись, приравнивается к извещению о ДТП, составленному на бумажном носителе, содержащем собственноручную подпись водителей — участников ДТП», — указывается в документе. По закону простая электронная подпись — это логин и пароль к учетной записи на сайте госуслуг, так что воспользоваться СМП смогут все, кто там зарегистрирован.



Приложение разработает Российский союз автостраховщиков (РСА) и согласует с ЦБ, отмечается в документе, после чего Минкомсвязи добавит его на портал госуслуг. У ЦБ уже есть разработка, которую он передаст РСА для «пилотных испытаний», рассказывает представитель ЦБ. Запуск приложения, по его словам, запланирован на 2019 год.

Вначале власти намерены опробовать работу приложения на ДТП, произошедших в Москве и области, Санкт-Петербурге и Татарстане. Постановление может вступить в силу ближе к концу года, добавляет президент РСА Игорь Юргенс. Горобцов же планирует до конца года получить первые результаты эксперимента. Проводить его предлагается в течение года, следует из проекта постановления, а затем ЦБ, Минкомсвязи, РСА и МВД получат три месяца на то, чтобы «провести оценку результатов эксперимента».



