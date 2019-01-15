Владимир Яшин назначен на должность заместителя председателя правления Россельхозбанка . Об этом в среду сообщили в РСХБ.

Как уточняется, Яшин будет курировать работу департамента малого и среднего бизнеса и департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса.



До прихода в РСХБ Яшин работал на руководящих должностях в Сбербанке и Промсвязьбанке. Окончил Финансовый университет при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». В 2005 году получил дополнительное профессиональное образование в Высшей школе менеджмента ВШЭ по квалификации «мастер делового администрирования».

