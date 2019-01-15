Все федеральные ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы с 1 февраля 2019 года на 4,3%. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании правительства.

«С 1 февраля будут проиндексированы на фактический уровень инфляции за 2018 год все федеральные ежемесячные денежные выплаты, это 4,3%. Росстат уже опубликовал данные. На это будет потрачено дополнительно 25 миллиардов рублей. Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов наших граждан», — сказала Голикова.

К федеральной, в частности, относится ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая территориальными органами Пенсионного фонда России ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалидам, включая детей-инвалидов, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, а также лицам, пострадавшим в результате воздействия радиации.