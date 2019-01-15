Усиленная интеграция в мировую экономику осложняет введение санкций и может стать способом защиты от них, считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Что показала история Дерипаски: чем больше компания или экономика интегрированы в международную торговлю и международные экономические связи, тем труднее вводить в отношении них санкции. Эта история показала, что интеграция в мировую экономику является эффективной с точки зрения защиты наших интересов. И практика подтверждает это», — рассказал Мау.

Он привел в пример практику интеграции в мировую экономику Китая в 1989 году.

«На введение санкций против Китая в 1989 году Дэн Сяопин ответил либерализацией и усилением открытости экономики. Началось активное и даже агрессивное развитие экспорта, что дало долгосрочные исключительно позитивные эффекты. Сейчас против Китая трудно вводить санкции, на смену им приходят «торговые войны» — а это уже совсем другая история», — продолжил он.

Мау считает, что нужно серьезно относиться с санкциям и «выстраивать последовательную систему жизни в мире санкций, которая не сводится к ответным реакциям на очередные направленные против нас шаги». Он тем не менее отмечает, что санкции за последние годы превратились в «непременный элемент глобальной политики». Кроме того, санкции связанные с валютой подвергают устойчивость этой валюты.

«Мне кажется, что санкции — это результат бессилия вводящих их стран. Если вы никак не можете повлиять на другую сторону, то вы начинаете вводить санкции по каждому поводу. В результате санкции вводятся в ответ на каждый чих. Санкции неотделимы от роста популизма», — сказал он.