Инфляция по итогам 2018 года оказалась выше прогнозного уровня ЦБ из-за более ранней реализации проинфляционных факторов. Такую точку зрения высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах X Гайдаровского форума.

По данным Росстата, в 2018 году рост цен достиг 4,3%. Между тем в прогнозе ЦБ фигурировал коридор в 3,8—4,2%.

По словам Юдаевой, полная оценка факторов, которые повлияли на инфляцию, будет проведена к ближайшему заседанию совета директоров Банка России. Оно состоится 8 февраля.

«До 8 февраля есть время. Я думаю, что нужно все-таки посмотреть на инфляцию более внимательно — не только на конкретную дату (конец декабря), но и на ситуацию в январе. И оценить причины того, что произошло. Вполне возможно, что некоторые проинфляционные факторы реализовались чуть раньше, в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января. Я бы сейчас не говорила о том, что есть однозначное мнение по поводу этой ситуации», — пояснила первый зампред регулятора.