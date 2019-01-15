Национальное агентство доходов Болгарии собирается проверить местные компании, объявившие торговлю цифровыми активами в качестве основного вида деятельности, а также их пользователей. При этом налоговое ведомство намерено детально изучить особенности работы этих платформ.

Представители Агентства обеспокоены тем, что некоторые виртуальные валюты предполагают высокую степень приватности трансакций, что создает широкие возможности для сокрытия доходов и ухода от налогообложения, сообщает ForkLog .

Согласно законодательству страны, прибыль от операций с криптовалютами приравнивается к доходу от продаж финансовых активов. Ожидается, что частные лица будут указывать этот доход в ежегодных налоговых декларациях.

Также известно, что положительное сальдо от операций с цифровыми деньгами будет облагаться налогом на прибыль по фиксированной ставке 10%. К прибыли криптовалютных компаний будет применяться та же ставка.