ЦБ пока не намерен расширять требования к банкам по выдаче ипотеки с первоначальным взносом от 20% до 30%. Об этом в кулуарах X Гайдаровского форума заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, регулятор больше беспокоили риски в сегменте ипотечных кредитов с первоначальным взносом от 10% до 20%, где соотношение максимальной стоимости кредита и суммы обеспечения составляет 80% (LTV 80%).

«Мы его пока решили не трогать. На наш взгляд, там риски несколько ниже, и нас больше беспокоило сосредоточение в ипотеке достаточно большой доли (кредитов. — Прим. ред.) выше 80%, в том числе и в новых выдачах», — сказала Юдаева.



В октябре Банк России повысил коэффициенты риска по ипотеке, первоначальный взнос по которой ниже 20%. С 1 января коэффициент по таким ссудам составит 200% вместо 150%, что окажет большее давление на капитал банков.