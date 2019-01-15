Учебник по финансовой грамотности, подготовленный по инициативе Банка России, включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения РФ для российских школ. В перечень также вошла обновленная линейка учебников «Обществознание», в которые при содействии ЦБ впервые включен модуль по основам финансовой грамотности, указано в сообщении пресс-службы регулятора.

На сегодняшний день финансовая грамотность преподается на всех уровнях общего и среднего профессионального образования, а в 2019 году планируется, что она войдет в федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Об этом стало известно в ходе первого заседания межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017—2023 годы, которое прошло в конце декабря 2018-го.

На заседании было принято решение о том, что Минфин и ЦБ подготовят проект типовой региональной программы повышения уровня финансовой грамотности населения. В нее войдут реализуемые ими наиболее эффективные региональные и федеральные инициативы и практики.

«Подготовка типовой программы — логичное продолжение работы, которую и Банк России, и Минфин проводят в регионах. Банком России заключено 91 соглашение c органами исполнительной власти в 85 субъектах Российской Федерации о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Представители регулятора провели 10 тыс. открытых уроков в школах, колледжах, вузах по всей стране. Кроме того, Банк России запустил профильные смены в федеральных и региональных детских лагерях, в том числе в детском образовательном центре «Сириус». Масштабировать эти инициативы помогают онлайн-уроки, которые с 2015 года проводит Банк России. В 2018 году их посмотрело более 1,5 млн человек. С 2018 года информационные видеоролики по финансовой грамотности, подготовленные Банком России, транслируются в МФЦ, центрах социального обслуживания, местах приема граждан в органах власти, в учебных заведениях, транспорте и даже кинотеатрах», — отмечается в релизе ЦБ.

После одобрения комиссией типовая региональная программа будет направлена для внедрения во все субъекты РФ.



Межведомственная комиссия утвердила перечень индикаторов и показателей эффективности реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ с установленными базовыми значениями. Среди индикаторов, имеющих наибольший вес, — доля граждан, понимающих соотношение «риск — доходность», а также процент населения, располагающего «подушкой безопасности» (запасом денег для непредвиденных жизненных ситуаций). Серьезными показателями названы процент тех, кто знает, куда обращаться за защитой своих прав на финансовом рынке, и тех, кто практикует сравнение условий предоставления финансовых услуг в различных компаниях.