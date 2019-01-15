Русские сказки про золотую рыбку и исполняющую желания щуку формируют у населения веру в легкую наживу и создают помехи для повышения финансовой культуры россиян. Об этом заявил накануне в ходе заседания комитета Госдумы по финансовому рынку первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, сообщило агентство «Москва» .

«Даже в условиях определенной финансовой грамотности люди все равно будут делать неправильные вещи. Мы детям рассказываем про золотую рыбку, про щуку. Вот смотрите: старший брат работает — он дурак, средний брат работает — дурак, младший сидит на печи, дальше он ловит щуку — у него все хорошо. Это с детства переходит с возрастом в плоскость отношений с финансовым рынком. Поэтому надо сказки менять, понимаете. Мы должны отказаться от этого бэкграунда — обучать детей халяве. Это очень важно», — сказал Швецов.



Он призвал менять сюжет сказок и подчеркнул, что необходимо формировать финансовую культуру граждан. «Нужно формировать культуру финансовой грамотности», — заключил первый зампредседателя Банка России.

