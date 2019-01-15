В Свердловской области вынесен приговор участникам организованной группы за хищение средств банков на сумму свыше 60 млн рублей через номинальных заемщиков. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Александру Шмидту, Евгению Киколенко, Алексею Кузьминых, Геннадию Шакирзанову, Дмитрию Яровенко, Евгению Шуранову, Анне Прокопьевой. Они признаны виновными в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере, в том числе с использованием служебного положения). При этом двое из них признаны виновными в совершении 123 эпизодов мошенничества.

Установлено, что в период с мая 2012 года по декабрь 2013-го участники мошенническим путем похитили денежные средства четырех банков на общую сумму более 60 млн рублей.

Сообщники подыскивали лиц для оформления на их имя потребительских кредитов. После того как кредит был оформлен, заемщикам обещали выплатить вознаграждение в размере 10% от одобренной к выдаче суммы. Также мошенники, обманывая подставных заемщиков, заверяли, что будут погашать кредиты самостоятельно.

Банку передавались необходимые для кредитования документы, содержащие заведомо ложные сведения о заемщике: справки формы 2-НДФЛ и копии трудовых книжек.

В состав организованной группы входил сотрудник службы безопасности кредитного учреждения.

В результате злоумышленники похитили свыше 60 млн рублей.



Организатору преступной группы Александру Шмидту суд дал шесть лет лишения свободы, Евгению Киколенко — три года, Алексею Кузьминых — два года и девять месяцев, Геннадию Шакирзанову — два года и четыре месяца, Дмитрию Яровенко — два года и два месяца, Евгению Шуранову — три года лишения свободы, Анне Прокопьевой — два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Все фигуранты, приговоренные к реальному лишению свободы, будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

