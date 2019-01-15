Суд Кипра наложил арест на все движимое и недвижимое имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа почти на 46 млн долларов. Поводом стал иск российского ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО «Юкрейниан Кемикал Продактс» и ООО «Титановые инвестиции», являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет более 2,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По данным издания, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан еще 20 декабря прошлого года юристами ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск по существу начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, входящий в список самых богатых людей Украины с более чем миллиардным состоянием.

По словам источников газеты, Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) «Юкрейниан Кемикал Продактс» и зарегистрированного в России ООО «Титановые инвестиции». По словам собеседников издания, иск к Фирташу, а также «ряду связанных с ним лиц и компаний» о взыскании убытков, вызванных «мошенническими действиями ответчиков», подразумевал арест движимого и недвижимого имущества на 45,7 млн долларов. Истцы, в частности, просили наложить обеспечительные меры на имущество миллиардера и компаний Group DF Holdings Limited, Letan Investments Limited и Tolexis International Limited. По данным источников газеты, первая из них является фактически головной компанией Дмитрия Фирташа, которая управляет всеми его активами как на Украине, так и в других странах.

Как утверждают источники, сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке «Юкрейниан Кемикал Продактс» и «Титановые инвестиции». Уже в феврале следующего года заемщики «забыли» о своих обязательствах, перестав проводить выплаты. ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о взыскании сформировавшейся задолженности. По решению суда, «Юкрейниан Кемикал Продактс» обязали выплатить банку 39,4 млн долларов. Кроме того, по иску того же ВТБ банкротом в марте этого года было признано российское ООО «Титановые инвестиции». В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет более 2,5 млрд рублей.

Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам Фирташа. По словам источников газеты, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут свидетельствовать о добросовестности должника». Они убеждены, что украинский бизнесмен организовал «мошенническую схему по выводу из компаний-должников» российских банков, включая ВТБ, денежных средств через подконтрольные ему кипрские офшоры.

В пресс-службе ВТБ информацию об аресте активов Дмитрия Фирташа газете подтвердили, однако отказались от подробных комментариев.