Рост среднего размера банковского вклада в России в 2018-м стал взрывным, показал консенсус-опрос 30 крупнейших кредитных организаций, проведенный «Известиями» .

В 2016-м граждане держали на депозите в банке в среднем 626 тыс. рублей, в 2017 году — 632 тыс. рублей, а в 2018-м уже 682,5 тыс. рублей. То есть за 2017 год вклады выросли всего лишь на 1%, а за 2018-й — на 8%. Это существенно больше потребительской инфляции, которая по итогам прошлого года составила 4,3%.

Низкий рост размера вкладов в 2017 году связан с тем, что в тот период у населения были более популярны накопительные счета — доходность по ним превышала проценты по депозитам, отметили в Райффайзенбанке. По данным ЦБ, в мае–августе 2018 года ставки по вкладам на период до 12 месяцев были минимальными — от 5,04% до 5,2%. В таких условиях накопительный счет, позволявший иметь процент на остаток, выглядел более привлекательно — здесь ставка составляла 6—6,5% годовых.



Однако во втором полугодии 2018-го на фоне роста ключевой ставки регулятора и ослабления рубля финансовые организации готовы были больше платить клиентам, приносящим деньги во вклад. К концу года проценты по депозитам в рублях достигли 8%, можно было найти акционные предложения и под 8,5%, причем в крупных, надежных организациях.

Одновременно значительно выросли ставки по вкладам в валюте: в долларах за год они прибавили в среднем 1 п. п., а вот в евро почти не изменились. Еще в июне по долларовому вкладу до года, в среднем, можно было получить 1,85%, в сентябре уже 3,07%, по такому же счету в европейской валюте заработать можно было 0,3% и 0,4% соответственно, следует из данных ЦБ.

Другими причинами роста размеров депозитов эксперты называют относительную стабильность банковской системы, повышение реальных зарплат населения и ослабление курса рубля. В первой половине 2019 года ставки по депозитам могут вырасти еще на 0,5 п. п. полагают банкиры и аналитики. Однако тенденция на увеличение закончится ближе к концу года. Таким образом, по депозитам банки будут платить до 8,5% годовых в рублях, а инфляция ускорится до 5–5,5% из-за роста НДС, тарифов ЖКХ и цен на бензин. Рублевые вклады сейчас несколько выгоднее долларовых, но они могут растерять преимущества из-за инфляции и роста курса американской валюты, считают эксперты.