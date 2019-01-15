Спрос на пятилетние облигации федерального займа (ОФЗ) Минфина России превысил предложение вдвое. Минфин предлагал на аукционе ОФЗ на 15 млрд рублей, спрос на них составил 33,4 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Облигации выпуска № 26223RMFS были размещены с датой погашения 28 февраля 2024 года, средневзвешенная цена — 93,7527% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,17% годовых.