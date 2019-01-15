Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Запсибкомбанка с «В+» до «BB+». Прогноз по рейтингу — «позитивный». Краткосрочный кредитный рейтинг банка подтвержден на уровне «B», уточняется в релизе агентства .

Долгосрочный рейтинг банка выведен из списка CreditWatch («рейтинги на пересмотре»), в который он был помещен в середине ноября 2018 года с позитивными ожиданиями в связи с достижением договоренности между ВТБ и Запсибкомбанком о приобретении первым второго.

ВТБ 9 января 2019 года приобрел 71,8% обыкновенных акций Запсибкомбанка.

«Насколько мы понимаем, в скором времени банк ВТБ сделает обязательное предложение о выкупе оставшихся долей миноритарным собственникам Запсибкомбанка. Группа планирует начать интеграцию Запсибкомбанка в розничное направление бизнеса банка ВТБ в этом году. Мы ожидаем, что впоследствии Запсибкомбанк пройдет процедуру слияния с банком ВТБ и до мая 2020 года перестанет существовать как самостоятельное юридическое лицо», — указывают в S&P.

Согласно имеющимся сведениям, в ближайшее время ВТБ начнет интеграцию Запсибкомбанка в деятельность группы. Представители ВТБ займут места в совете директоров Запсибкомбанка до конца января 2019 года. Следующим этапом в этом процессе будет постепенная интеграция IT-систем и бизнес-процедур.

«Мы полагаем, что успешная интеграция Запсибкомбанка в бизнес банка ВТБ будет способствовать расширению присутствия банка ВТБ в Тюмени и Тюменской области, где Запсибкомбанк занимал прочные позиции и пользовался хорошей узнаваемостью бренда. В связи с этим мы считаем Запсибкомбанк дочерней организацией банка ВТБ, имеющей высокую стратегическую значимость для группы, и ожидаем, что материнская структура окажет Запсибкомбанку экстраординарную поддержку в случае необходимости. Как следствие, наши рейтинги Запсибкомбанка на три ступени выше оценки характеристик собственной кредитоспособности банка», — отмечают аналитики.



«Позитивный» прогноз отражает допущение, что ожидаемая интеграция и последующее слияние Запсибкомбанка с ВТБ завершится до мая-2020.

