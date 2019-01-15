Из этой суммы банк в конце 2018 года уже досоздал резервы на 6,8 млрд рублей.
Банк «Восточный» по итогам проверки ЦБ получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к регулятору, и в банке.
Формально проверка регулятора завершилась 30 августа, а де-факто в декабре 2018 года. По данным одного собеседника, с момента действия с 1 октября 2018 года плана восстановления финансовой устойчивости из необходимых 20 млрд рублей банк в конце 2018 года уже досоздал резервы на 6,8 млрд рублей, соответственно, ему остается доформировать по кредитам юрлицам и вложениям в ценные бумаги еще около 13 млрд рублей. Другой собеседник считает точкой отчета формирования резервов 1 января 2019 года (с этой даты у банка действует график формирования резервов). По его словам, начиная с этой даты банку нужно доформировать 13,2 млрд рублей резервов.
График формирования резервов предполагает, что банк будет зарабатывать в среднем около 750 млн рублей в месяц в течение 2019 года и первой половины 2020 года. Практически всю эту прибыль банк будет отчислять в резервы. Таким образом, банк за полтора года создаст провизии по всем проблемным активам лишь за счет прибыли.
Однако «Восточный» также с начала 2018 года планирует провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей, которая позволит банку соблюдать нормативы с учетом надбавок и иметь запас капитала. По данным издания, оба ключевых акционера (фонды Baring Vostok и предприниматель Артем Аветисян) на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной договорились о ее проведении в апреле 2019 года.
В пресс-службе банка «Восточный» подтвердили, что «разработан план-график по формированию дополнительных резервов в ближайшие 18 месяцев», который был согласован с ЦБ в декабре 2018 года. «Так как банк стабильно прибыльный, то этот план выполним, — отмечают там. — В частности, планируемая прибыль, исходя из финансовых результатов, по итогам 2018 года ожидается в размере около 10 млрд рублей, прибыль в ближайшие 18 месяцев составит еще около 15 млрд рублей».
Эксперты считают, что при описанном сценарии «Восточный» сможет выполнить предписание ЦБ.
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