Банк «Восточный» по итогам проверки ЦБ получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к регулятору, и в банке.

Формально проверка регулятора завершилась 30 августа, а де-факто в декабре 2018 года. По данным одного собеседника, с момента действия с 1 октября 2018 года плана восстановления финансовой устойчивости из необходимых 20 млрд рублей банк в конце 2018 года уже досоздал резервы на 6,8 млрд рублей, соответственно, ему остается доформировать по кредитам юрлицам и вложениям в ценные бумаги еще около 13 млрд рублей. Другой собеседник считает точкой отчета формирования резервов 1 января 2019 года (с этой даты у банка действует график формирования резервов). По его словам, начиная с этой даты банку нужно доформировать 13,2 млрд рублей резервов.

График формирования резервов предполагает, что банк будет зарабатывать в среднем около 750 млн рублей в месяц в течение 2019 года и первой половины 2020 года. Практически всю эту прибыль банк будет отчислять в резервы. Таким образом, банк за полтора года создаст провизии по всем проблемным активам лишь за счет прибыли.

Однако «Восточный» также с начала 2018 года планирует провести допэмиссию акций на 5 млрд рублей, которая позволит банку соблюдать нормативы с учетом надбавок и иметь запас капитала. По данным издания, оба ключевых акционера (фонды Baring Vostok и предприниматель Артем Аветисян) на встрече с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной договорились о ее проведении в апреле 2019 года.

В пресс-службе банка «Восточный» подтвердили, что «разработан план-график по формированию дополнительных резервов в ближайшие 18 месяцев», который был согласован с ЦБ в декабре 2018 года. «Так как банк стабильно прибыльный, то этот план выполним, — отмечают там. — В частности, планируемая прибыль, исходя из финансовых результатов, по итогам 2018 года ожидается в размере около 10 млрд рублей, прибыль в ближайшие 18 месяцев составит еще около 15 млрд рублей».

Эксперты считают, что при описанном сценарии «Восточный» сможет выполнить предписание ЦБ.