Около 97—98% россиян к 2024 году будут иметь широкополосный доступ в Интернет , сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«И, конечно, все больше и больше наших граждан будут иметь возможность использовать широкополосный Интернет, — сказал он. — Задача стоит к 2024 году практически всех, 97—98% подключить к широкополосному интернету. Текущий год — это первый шаг к решению этого вопроса».

Сегодня примерно четверть россиян пока не имеет такой возможности, уточнил Силуанов.