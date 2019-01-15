Министр финансов заявил, что «текущий год — это первый шаг к решению этого вопроса».
Около 97—98% россиян к 2024 году будут иметь широкополосный доступ в Интернет, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
«И, конечно, все больше и больше наших граждан будут иметь возможность использовать широкополосный Интернет, — сказал он. — Задача стоит к 2024 году практически всех, 97—98% подключить к широкополосному интернету. Текущий год — это первый шаг к решению этого вопроса».
Сегодня примерно четверть россиян пока не имеет такой возможности, уточнил Силуанов.
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