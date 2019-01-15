Доля малого и среднего предпринимательства в экономике РФ в 2019 году составит 23%, сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Мы планируем в текущем году увеличить количество малых и средних предприятий до 19,6 миллиона человек, занятых в малом и среднем бизнесе. В этом году увеличится доля малого и среднего предпринимательства, как доля в экономике она составит 23%», — сказал он, напомнив, что задачей правительства является увеличить данный показатель к 2024 году до 32%.